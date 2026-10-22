Тюменец убил и пытался растворить в кислоте бывшую жену из-за раздела имущества

В Тюмени 52-летнего мужчину заподозрили в убийстве бывшей жены, с которой он годами делил имущество. ОБ этом сообщает региональный главк СКР.

Предполагаемой причиной преступления мог стать затянувшийся имущественный спор. Бракоразводный процесс между бывшими супругами продолжался семь лет, а мужчина был недоволен разделом собственности.

Трагедия произошла в ночь на 20 октября возле жилого дома на улице Олимпийской. По информации канала, 52-летний тюменец подкараулил 56-летнюю экс-супругу во дворе и открыл стрельбу. Соседи услышали женские крики о помощи и четыре выстрела.

После этого женщина бесследно исчезла. Её тело с огнестрельными ранениями обнаружили закопанным в лесном массиве возле села Бухтал в Нижнетавдинском районе Тюменской области. По данным Telegram-канала Baza, после расправы подозреваемый пытался растворить тело женщины в кислоте, но затем вывез его в лес и закопал.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что установили причастность бывшего мужа погибшей. Мужчину доставили к следователю. Правоохранители осмотрели его автомобиль, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие устанавливает обстоятельства и мотив преступления. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

Ранее Life.ru рассказывал о первых обстоятельствах этого убийства. После исчезновения женщины следователи выяснили, что к преступлению может быть причастен её бывший супруг. Местные жители сообщили, что незадолго до происшествия слышали выстрелы и крики о помощи.