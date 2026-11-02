Пожар на территории Межегейского угольного месторождения в Туве ликвидировали. Огонь охватил одноэтажное здание компании «Угольная компания Межегейуголь», площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Первые пожарные подразделения прибыли на место и обнаружили, что горит здание предприятия. Спасатели локализовали огонь в 03:16 по местному времени (23:16 мск в воскресенье). Полностью справиться с возгоранием им удалось в 05:56 (01:56 мск).

К тушению привлекли 56 человек и 18 единиц техники. В том числе от МЧС России работали 16 сотрудников и шесть единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают причинённый ущерб.