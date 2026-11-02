Смена на Межегейском месторождении в Туве обернулась чрезвычайным происшествием: огонь вспыхнул в административно-бытовом здании, а десяткам сотрудников пришлось срочно покидать помещение. В результате возгорания травмы получили 11 человек, четверых из них доставили в больницу. Всего самостоятельно эвакуироваться успел 181 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар произошёл в ночь на 2 ноября на территории угольной компании «Межегейуголь» в Тандинском районе республики. Объект находится примерно в 4,7 километра от села Кочетово. Когда первые пожарные расчёты прибыли на место, огонь уже охватил одноэтажное здание площадью 250 квадратных метров.

По предварительной версии специалистов, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросетей, возникший из-за короткого замыкания.

К ликвидации возгорания привлекли 56 человек и 18 единиц техники. В том числе от МЧС России работали 16 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области из-за пожара пришлось эвакуировать 52 человека из школы-интерната, в том числе 48 детей. Задымление возникло на третьем этаже Ефимовской коррекционной школы-интерната в Бокситогорском районе. Возгорание удалось ликвидировать, обошлось без погибших и пострадавших.