Пожар на угольном предприятии в Туве, после которого десятки сотрудников оказались вынуждены экстренно покидать здание, привлёк внимание прокуратуры. Надзорное ведомство намерено выяснить, насколько безопасными были условия эксплуатации объекта и не могли ли нарушения противопожарных требований привести к чрезвычайному происшествию. Проверку организовали по поручению прокурора Республики Тыва Евгения Ботвинкина.

По предварительным данным, возгорание произошло 1 ноября 2026 года на территории ООО «Угольная компания «Межегейуголь». Огонь вспыхнул в одноэтажном здании предприятия.

В рамках проверки прокуроры изучат состояние помещений, инженерных коммуникаций и электрооборудования. Кроме того, специалисты оценят, было ли здание обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности. Если обнаружатся нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

Ранее Life.ru писал, что пожар на Межегейском месторождении в Туве привёл к травмированию 11 человек, четверых из них пришлось госпитализировать. Из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек, а площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. По предварительной версии МЧС, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.