Число погибших в массовых ДТП на автомагистрали «Фракия» в Болгарии достигло 12 человек, а количество попавших в аварии автомобилей увеличилось до 86. Обновлённые данные озвучили представители болгарских МВД и Минздрава.

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По словам заместителя министра внутренних дел Калояна Калоянова, 63 транспортных средства столкнулись на полосах в направлении Бургаса, ещё 23 — на противоположной стороне трассы, ведущей в Софию. Первоначально сообщалось об 11 погибших, однако позднее глава Минздрава Катя Ивкова заявила о ещё одной жертве.

Из 12 погибших десять скончались непосредственно на месте происшествия, ещё двое умерли в больницах Ямбола и Сливена. По данным министерства здравоохранения, в медицинские учреждения доставили 46 пострадавших. Для ликвидации последствий катастрофы власти задействовали экстренные службы соседних регионов. Исполняющий обязанности главного секретаря МВД Любомир Николов сообщил о масштабной спасательной операции.

«По моему распоряжению началась операция «Спаси», — заявил он. На помощь пострадавшим направили 15 пожарных автомобилей, сотни полицейских и бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось о десяти погибших и более чем 50 автомобилях, столкнувшихся на трассе «Фракия». Аварии произошли утром 10 ноября в условиях густого тумана, резко ограничившего видимость. Движение по автомагистрали перекрыли, а для транспортировки тяжелораненых власти привлекли в том числе военно-транспортную авиацию.