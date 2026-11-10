Не менее десяти человек погибли в массовом ДТП на автомагистрали «Фракия» в Болгарии. В аварии участвовали более 50 автомобилей, в том числе грузовики, легковые машины и автобус. Есть много пострадавших, спасательная операция на месте смертельной аварии продолжается. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на губернатора области Ямбол Георгия Чалыкова.

По данным МВД, столкновения произошли около 07:00 на 289-м и 294-м километрах трассы. Аварии предшествовал густой туман. Для помощи пострадавшим правительство направило в Бургас правительственный и военно-транспортные самолёты. Раненых доставляют в больницы Сливена, Ямбола и Бургаса, также планируется их перевозка в медицинские учреждения Софии.

В связи с трагедией премьер-министр Румен Радев отменил часть программы визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Варну, а также заседание правительства. Переговоры с главой Еврокомиссии оставили в расписании.

На месте сформировали штаб по ликвидации последствий аварии. Движение по автомагистрали полностью перекрыто. Подробности происшествия представители МВД намерены представить на брифинге.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Ростове-на-Дону. В результате столкновения пострадали шесть человек, включая двоих детей. Авария произошла на улице Шеболдаева, обстоятельства происшествия выясняла Госавтоинспекция.