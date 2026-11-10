Турецкие водители сняли в Болгарии на видео место гибели десяти человек в серии массовых ДТП на автомагистрали «Тракия» возле города Ямбол. В авариях участвовали более 50 автомобилей, включая грузовики, легковые машины и автобус. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на губернатора Ямболской области Георгия Чалыкова.

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП с 50 машинами в Болгарии. Видео © X / transbulgaria

На опубликованных говорящими по-турецки водителями кадрах видны разбитые легковушки и грузовики. Некоторые автомобили вылетели с дороги, другие оказались зажаты между тяжёлыми машинами. Один из грузовиков загорелся.

По последним данным, в больницы доставили 27 пострадавших. В областную больницу Ямбола поступили 11 человек, большинство из них находятся в тяжёлом состоянии. У семерых диагностированы множественные травмы, ещё у троих — переломы конечностей. На месте работают спасатели, пожарные, полицейские и бригады скорой помощи. В повреждённых автомобилях оставались заблокированные люди, поэтому специалистам пришлось разрезать кузова, чтобы добраться до пострадавших.

Из-за аварий движение по автомагистрали «Тракия» в районе Ямбола перекрыли в обоих направлениях. Власти задействовали систему экстренного оповещения населения BG-Alert. Спасательная операция продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновений.

Столкновения произошли утром 10 ноября около 07:00 по местному времени в условиях густого тумана. По данным МВД Болгарии, аварии зафиксировали на 289-м и 294-м километрах автомагистрали. Из-за практически нулевой видимости машины одна за другой врезались в уже остановившийся транспорт.