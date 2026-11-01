Шесть человек попали в больницу после столкновения автобусов в Уфе
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Шесть человек оказались в больнице после аварии с участием автобусов в Уфе. Подробности столкновения общественного и служебного транспорта раскрыла прокуратура Башкирии.
В Уфе автобус «НефАЗ» попал в ДТП, пострадали шесть человек. Видео © Telegram / БашДТП | Bash.dtp.official
ДТП произошло 1 ноября около 18:50 по местному времени на улице Юрия Гагарина. Автобус «НефАЗ», перевозивший пассажиров по городскому маршруту, столкнулся с транспортом одного из предприятий. Все шестеро пострадавших находились в салоне общественного транспорта. Их доставили к медикам с различными травмами.
Надзорное ведомство организовало проверку безопасности пассажирских перевозок и соблюдения правил эксплуатации транспорта. Если специалисты обнаружат нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП со школьным автобусом в Башкирии. Авария произошла 29 сентября на трассе Уфа — Чишмы, где столкнулись легковой ВАЗ-2112 и автобус ПАЗ. В салоне последнего находились 22 школьника и сопровождающий. Дети не пострадали, однако водитель легковушки и его 17-летний пассажир погибли. После трагедии прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при перевозке учащихся.