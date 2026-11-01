Шесть человек оказались в больнице после аварии с участием автобусов в Уфе. Подробности столкновения общественного и служебного транспорта раскрыла прокуратура Башкирии.

В Уфе автобус «НефАЗ» попал в ДТП, пострадали шесть человек. Видео © Telegram / БашДТП | Bash.dtp.official

ДТП произошло 1 ноября около 18:50 по местному времени на улице Юрия Гагарина. Автобус «НефАЗ», перевозивший пассажиров по городскому маршруту, столкнулся с транспортом одного из предприятий. Все шестеро пострадавших находились в салоне общественного транспорта. Их доставили к медикам с различными травмами.

Надзорное ведомство организовало проверку безопасности пассажирских перевозок и соблюдения правил эксплуатации транспорта. Если специалисты обнаружат нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.