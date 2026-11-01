В Челябинске 74-летний мужчина погиб под колёсами Nissan Fuga, который после столкновения с другой легковушкой пробил дорожное ограждение и вылетел на тротуар. Трагедия произошла днём 1 ноября возле остановки «Тракторозаводский рынок», сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Видео © ВК/Госавтоинспекция города Челябинска

Авария случилась в 12:07 на перекрёстке улиц Марченко и Первой Пятилетки. Столкнулись Daewoo Nexia под управлением 77-летнего водителя и Nissan Fuga, за рулём которого находился 28-летний мужчина. От удара Nissan отбросило с проезжей части прямо на пешехода, стоявшего за ограждением. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Ранее Life.ru сообщал о смертельной аварии на площади Революции в Челябинске. Утром 2 октября Daewoo столкнулся с кроссовером LiXiang Li 7 и врезался в чугунное ограждение. Водитель легковушки погиб, двух пассажиров госпитализировали. Спасателям пришлось вскрывать повреждённый салон, чтобы освободить людей.