В Челябинске водитель Daewoo погиб после столкновения с LiXiang

Водитель Daewoo погиб после столкновения с кроссовером LiXiang Li 7 на площади Революции в Челябинске утром 2 октября. Ещё два человека получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Авария произошла около 6:30. После удара Daewoo отбросило к чугунному ограждению, в которое автомобиль врезался. На место приехали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Спасателям пришлось вскрывать повреждённый салон, чтобы освободить людей.

По данным Госавтоинспекции, LiXiang Li 7 управлял 40-летний мужчина. За рулём Daewoo находился 18-летний парень — он погиб на месте. Двух пассажиров легковушки доставили в больницу.

Ранее в бурятском селе Кудара-Сомон 45-летняя женщина за рулём Toyota Premio насмерть сбила собственную 74-летнюю мать. По данным ведомства, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда она заезжала на автомобиле во двор дома, её мать открывала ворота. Машина совершила наезд на женщину. От полученных травм 74-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.