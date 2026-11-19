В Краснодаре вспыхнула мансарда трёхэтажного многоквартирного дома, откуда эвакуировали 64 человека. Среди них восемь детей, уточнили в краевом управлении МЧС.

Вызов с улицы 1 Мая поступил спасателям в 19:02 мск. Уже через десять минут к зданию прибыли первые пожарные расчёты. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Первоначально к тушению привлекли 27 специалистов и восемь единиц техники, однако позднее группировку увеличили до 48 человек. Впоследствии сотрудники ведомства объявили о локализации пожара.