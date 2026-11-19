В Краснодаре загорелся жилой дом, эвакуированы 64 человека
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В Краснодаре вспыхнула мансарда трёхэтажного многоквартирного дома, откуда эвакуировали 64 человека. Среди них восемь детей, уточнили в краевом управлении МЧС.
Вызов с улицы 1 Мая поступил спасателям в 19:02 мск. Уже через десять минут к зданию прибыли первые пожарные расчёты. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
Первоначально к тушению привлекли 27 специалистов и восемь единиц техники, однако позднее группировку увеличили до 48 человек. Впоследствии сотрудники ведомства объявили о локализации пожара.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в многоквартирном доме в Уфе, при котором пострадали шестеро жильцов, включая четверых детей. Происшествие случилось 11 ноября в здании № 19 на улице Блюхера. Всех получивших травмы доставили в больницу. Сотрудникам газодымозащитной службы удалось спасти 18 человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Для их вывода из задымлённых помещений использовали специальные спасательные устройства.