В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана пожар распространился на семь строений, в том числе на здание общеобразовательной школы. По уточнённым данным ГУ МЧС по республике, на месте работают 32 человека и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

В Дагестане пожар охватил семь строений, огонь перекинулся на школу. Видео © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Ранее спасатели сообщали о пяти горящих домах. Тушение осложняют сложный рельеф местности, плотная застройка и удалённость источников водоснабжения.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Специалисты оценивают обстановку и принимают меры для борьбы с распространением огня.