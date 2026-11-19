В Дагестане пожар охватил семь строений, огонь перекинулся на школу
Обложка © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана пожар распространился на семь строений, в том числе на здание общеобразовательной школы. По уточнённым данным ГУ МЧС по республике, на месте работают 32 человека и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
В Дагестане пожар охватил семь строений, огонь перекинулся на школу. Видео © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Ранее спасатели сообщали о пяти горящих домах. Тушение осложняют сложный рельеф местности, плотная застройка и удалённость источников водоснабжения.
На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Специалисты оценивают обстановку и принимают меры для борьбы с распространением огня.
Ранее в башкирском городе Октябрьский 11-летний ребёнок скончался после пожара в частном жилом доме. Спасатели успели эвакуировать мальчика из задымлённого помещения, однако он получил смертельное отравление угарным газом. Возгорание произошло в двухэтажном бревенчатом доме на улице Садовое Кольцо. К моменту прибытия пожарных здание было сильно задымлено.