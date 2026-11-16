В башкирском городе Октябрьский 11-летний ребёнок скончался после пожара в частном жилом доме. Спасатели успели эвакуировать мальчика из задымлённого помещения, однако он получил смертельное отравление угарным газом. О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мальчика не удалось — он скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства в Макс.

Возгорание произошло в двухэтажном бревенчатом доме на улице Садовое Кольцо. К моменту прибытия пожарных здание было сильно задымлено. Для спасения ребёнка сотрудники МЧС использовали трёхколенную лестницу. Мальчика вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой помощи. Медики диагностировали у него отравление угарным газом и доставили в больницу.

Несмотря на оказанную помощь, состояние ребёнка оказалось критическим. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на площади 100 квадратных метров.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ставрополе 15-летний подросток погиб при пожаре в гараже. Возгорание произошло ночью 15 ноября в подвальном помещении, где находились двое несовершеннолетних. Один из мальчиков сумел самостоятельно выбраться наружу, однако второй получил смертельное отравление угарным газом. Предварительно, причиной пожара могло стать газовое оборудование.