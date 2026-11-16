В Башкирии 11-летний мальчик умер после отравления угарным газом при пожаре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В башкирском городе Октябрьский 11-летний ребёнок скончался после пожара в частном жилом доме. Спасатели успели эвакуировать мальчика из задымлённого помещения, однако он получил смертельное отравление угарным газом. О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС.
«Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мальчика не удалось — он скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства в Макс.
Возгорание произошло в двухэтажном бревенчатом доме на улице Садовое Кольцо. К моменту прибытия пожарных здание было сильно задымлено. Для спасения ребёнка сотрудники МЧС использовали трёхколенную лестницу. Мальчика вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой помощи. Медики диагностировали у него отравление угарным газом и доставили в больницу.
Несмотря на оказанную помощь, состояние ребёнка оказалось критическим. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на площади 100 квадратных метров.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ставрополе 15-летний подросток погиб при пожаре в гараже. Возгорание произошло ночью 15 ноября в подвальном помещении, где находились двое несовершеннолетних. Один из мальчиков сумел самостоятельно выбраться наружу, однако второй получил смертельное отравление угарным газом. Предварительно, причиной пожара могло стать газовое оборудование.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.