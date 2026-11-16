В Ставрополе 15-летний подросток погиб от отравления угарным газом во время пожара в гараже. Его ровеснику удалось выбраться из горящего помещения. По факту трагедии следователи организовали процессуальную проверку, сообщили в региональном управлении СК России.

Возгорание произошло ночью 15 ноября в подвале гаража на территории одного из городских кооперативов. В момент происшествия внутри находились двое подростков.

Один из мальчиков смог самостоятельно покинуть помещение. Второго спасти не удалось, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия. По предварительным данным следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом.

В краевом МЧС уточнили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 11 специалистов и две единицы техники. Пострадавшего подростка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Предположительно, источником пожара стало газовое оборудование, установленное в гараже. Окончательные выводы о причинах трагедии предстоит сделать специалистам. Назначена судебная экспертиза. Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства о защите несовершеннолетних.

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