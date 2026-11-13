В подмосковном Домодедове при пожаре в частном доме погиб маленький ребёнок. Возгорание произошло 13 ноября в садовом некоммерческом товариществе «Пеленг-Борисово». Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был охвачен огнём по всей площади. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего ребёнка 2023 года рождения.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать аварийный режим работы бытового электрообогревателя.