Позднее в МЧС сообщили о ликвидации пожара. По данным ведомства, пострадавших нет. Причины возгорания не уточняются.

Ранее четверо молодых людей погибли в Индии после того, как у их автомобиля на большой скорости лопнула покрышка. Машина вылетела с трассы и загорелась, а выбраться из салона удалось только одному пассажиру. Ожоги затронули около 35–40% поверхности тела пострадавшего. Для дальнейшего лечения его направили в медицинское учреждение города Индор.