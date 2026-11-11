Пожар в многоквартирном доме в Уфе закончился госпитализацией сразу шести человек, среди которых четверо детей. Спасателям пришлось выводить жильцов из задымлённого здания, пока другие самостоятельно покидали опасную зону. Подробностями происшествия поделилось Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

Возгорание произошло в доме № 19 на улице Блюхера. В результате пожара травмы получили шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники газодымозащитной службы спасли из здания 18 человек. Среди них было четверо детей, которым потребовались специальные спасательные устройства для эвакуации из опасной зоны.

Ещё 50 жильцов успели самостоятельно выйти из дома до прибытия пожарных подразделений. В их числе находились десять детей.

Ранее Life.ru писал, что в Хабаровском крае после пожара в квартире больница понадобилась сразу шестерым детям. Возгорание произошло в селе Новостройка, где огонь вспыхнул в квартире на первом этаже двухэтажного дома. На момент происшествия матери детей не было дома, сообщили в региональном управлении МЧС.