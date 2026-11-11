Шестеро детей попали в больницу в Хабаровском крае после пожара в квартире
Пожар в Хабаровском крае. Обложка © Max / МЧС Хабаровского края
Шестерых детей отвезли в медучреждения после пожара в селе Новостройка района имени Лазо Хабаровского края. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Советской, сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожарные получили вызов ночью 11 ноября. На место выехали подразделения краевой противопожарной службы.
«В момент происшествия дома находились шестеро детей в возрасте от 3-х до 14 лет. Все они были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи. Матери в это время дома не было», — говорится в сообщении.
Пожар в Хабаровском крае. Фото © Max / МЧС Хабаровского края
Причину возгорания выясняют дознаватели Государственного пожарного надзора.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в девятиэтажке на Очаковском шоссе на западе Москвы. Огонь унёс жизни двух человек девяти ноября. Спасатели вывели из здания ещё пятерых жильцов.
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