Шестерых детей отвезли в медучреждения после пожара в селе Новостройка района имени Лазо Хабаровского края. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Советской, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарные получили вызов ночью 11 ноября. На место выехали подразделения краевой противопожарной службы.

«В момент происшествия дома находились шестеро детей в возрасте от 3-х до 14 лет. Все они были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи. Матери в это время дома не было», — говорится в сообщении.

Пожар в Хабаровском крае. Фото © Max / МЧС Хабаровского края

Причину возгорания выясняют дознаватели Государственного пожарного надзора.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в девятиэтажке на Очаковском шоссе на западе Москвы. Огонь унёс жизни двух человек девяти ноября. Спасатели вывели из здания ещё пятерых жильцов.