Мощный пожар вспыхнул в морском порту польского Гданьска. Над территорией поднялся огромный столб дыма, который, по словам очевидцев, можно увидеть практически из любой точки города и даже за его пределами. Об этом написал польский журналист, репортёр и общественный комментатор из Гданьска Мацей Наскрент.

В местной Пожарной страже подтвердили информацию о возгорании. По данным спасателей, огонь охватил скопление металлолома на территории порта. Сообщение о пожаре поступило ещё вечером 21 ноября, после чего пожарные боролись с пламенем всю ночь.

«Пожарные получили информацию о пожаре на улице Марианы Ходацкой, 80, в Гданьске около 18:40 21 ноября. Горела куча металлолома на территории порта. По состоянию на 07:15 утра воскресенья в операции участвовали 20 пожарных расчётов и пожарное судно. Всего на месте находилось около 40 пожарных», — написал журналист.

К настоящему моменту распространение огня удалось остановить. Пожарные продолжают проливать тлеющий металлолом водой, чтобы предотвратить повторное возгорание. По официальным данным, пострадавших нет. Причины происшествия пока не установлены.