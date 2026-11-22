Масштабный пожар охватил шесть отелей на популярном курорте Нунгви на Занзибаре, где в том числе отдыхали российские туристы. Из гостиниц эвакуировали 183 человека, которых разместили в других отелях. По предварительным данным, россияне не пострадали. Об этом сообщает SHOT.

На Занзибаре пожар охватил шесть отелей с россиянами. Видео © SHOT

Возгорание произошло днём 21 ноября на побережье Индийского океана. По словам очевидцев, пламя стремительно перекидывалось с одного здания на другое, охватывая расположенные рядом гостиницы и туристические заведения.

Среди пострадавших объектов оказались гостевой дом Makofi Hotel, четырёхзвёздочные Sandies Nungwi Beach и Z Hotel, а также Nungwi Garden Inn, Pasha и Bravo Hotel. Масштабы повреждений различаются: некоторые здания серьёзно пострадали от огня, другие можно будет восстановить сравнительно быстро.

Огонь также затронул торговую инфраструктуру курорта. Сгорели четыре ресторана и около 40 магазинов. Пожар нанёс значительный ущерб туристическому району, где гостиницы, кафе и торговые точки расположены близко друг к другу. Всех 183 эвакуированных постояльцев переселили в другие гостиницы. Среди них находились граждане России. Причины возгорания устанавливаются.