В ночь на 16 ноября российских туристов на Пхукете разбудили крики с улицы. Местные жители пытались предупредить людей о пожаре. По словам отдыхающей Ольги Романовой, через дом от неё сгорел отель.

Последствия пожара на Пхукете. Видео © газета «Известия»

«Всё сгорело, мотоциклы тоже сгорели. Говорят, что погибшие есть», — рассказала туристка газете «Известия».

Другой очевидец, Георгий Фадеев, рассказал, что местные службы с семи утра устраняли последствия пожара. К полудню в соседнем здании снова были свет и вода. Пострадавшим раздавали питьевую воду и продукты.

Напомним, на Пхукете, в районе Патонг загорелся пункт проката мотоциклов в четырёхэтажном здании. Оттуда пламя перекинулось на соседние дома. По данным полиции, погибли 11 граждан Таиланда. В генконсульстве РФ подтвердили, что россиян среди погибших и пострадавших нет.