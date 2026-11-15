Несколько россиян обратились в генеральное консульство России на Пхукете после того, как их загранпаспорта пострадали от сильных ливней. Документы находились в местном отделе иммиграционной полиции, который затопило во время непогоды. Об этом РИА «Новости» сообщил генконсул РФ Егор Иванов.

По словам дипломата, консульство уже помогло части пострадавших оформить свидетельства на возвращение в Россию. Другие граждане решили получить новые загранпаспорта непосредственно в Таиланде.

«У нас было несколько обращений от российских граждан по поводу промокших паспортов. Мы делали кому-то СНВ, а кто-то подал документы на новый паспорт и будет ждать его выдачи здесь, в Таиланде», — рассказал Иванов.

Проблемы возникли у россиян, обучающихся в языковой школе на Пхукете. Их паспорта находились в миграционной службе для продления студенческих виз. Однако сильные дожди привели к подтоплению помещения, и документы оказались повреждены водой.

Свидетельство на возвращение позволяет гражданину РФ вернуться на родину при отсутствии пригодного для поездки загранпаспорта. Тем, кто намерен остаться в Таиланде, предстоит дождаться оформления новых документов.

Ранее Life.ru сообщал о затоплении иммиграционного офиса на Пхукете, где хранились паспорта россиян с готовыми визами. Сотрудники языковой школы пытались получить у местных властей официальное подтверждение происшествия, чтобы у учащихся не возникло проблем при пересечении границы. Тогда вопрос восстановления документов и компенсации расходов ещё оставался открытым.