Россияне остались без пригодных для использования загранпаспортов после мощных ливней на Пхукете. Вода затопила местный иммиграционный офис, где хранились документы иностранцев с уже оформленными визами, сообщает Baza.

Среди пострадавших оказались клиенты языковой школы, помогающей получать студенческие визы. Все необходимые процедуры они уже прошли, а в паспортах стояли разрешительные отметки. Однако забрать документы россияне не успели: помещение миграционной службы в районе Олд-таун затопило, и находившиеся там загранпаспорта серьёзно пострадали от воды.

Школа уведомила учащихся о происшествии и пытается получить официальное подтверждение потопа от тайских властей. Это необходимо, чтобы у иностранцев не возникло проблем при прохождении пограничного контроля. Теперь пострадавшим придётся заниматься восстановлением документов и нести дополнительные расходы. При этом школа считает свои обязательства выполненными, поскольку визы были оформлены, а вопрос компенсации остаётся нерешённым.

Ранее Life.ru уже рассказывал, как мощные ливни всего за два часа затопили виллу российских туристов на Пхукете. В конце октября пара из Санкт-Петербурга проснулась в доме, где вода уже добралась до электрических розеток, а чемоданы и обувь плавали по комнатам. Туристы решили покинуть жильё, и владельцы виллы пообещали переселить их в отель. В тот же день местные власти объявили красный уровень опасности из-за угрозы новых наводнений.