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Регион
Опубликовано 29 октября, 15:37

Чемоданы поплыли, вода дошла до розеток: Россиян едва не смыло с затопленной виллы на Пхукете

Мощные ливни за два часа затопили виллу российских туристов на Пхукете

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На тайском острове Пхукет мощные ливни всего за два часа затопили виллу пары российских туристов из Санкт-Петербурга. На историю обратил внимание SHOT.

По данным канала, 26-летняя Лиза и её молодой человек Миша приехали в Таиланд 1 октября и спустя некоторое время арендовали виллу в районе Раваи. Однако утром 29 октября их жильё оказалось затоплено из-за продолжительных дождей.

Проснувшись, девушка обнаружила, что вода в доме поднялась до уровня электрических розеток. По комнатам плавали чемоданы с вещами и обувь. Пара решила покинуть виллу и дождаться, пока вода отступит. Владельцы жилья пообещали переселить туристов в отель.

Непогода затронула и другие районы Пхукета. Вода заливает дороги и гостиницы, а в некоторых местах движение транспорта оказалось затруднено. Особенно серьёзные последствия ливней наблюдаются в Патонге, где ранее произошли подтопления и сходы грязевых потоков.

Утром 29 октября власти города Пхукет объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения. Жителей районов возле канала Банг-Яй призвали перенести ценные вещи и электроприборы на возвышенности. В Кароне перекрыли одну из дорог, а население предупредили об опасности новых подтоплений и оползней.

При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что существенных проблем с отдыхом россиян на острове в целом не наблюдается. Предупреждения властей касаются прежде всего наиболее уязвимых районов.

Российские туристы сняли на видео последствия наводнения на Пхукете после ливней
Российские туристы сняли на видео последствия наводнения на Пхукете после ливней

Ранее вице-президент Альянса турагентств России посоветовал российским туристам не спешить с отменой поездок на Пхукет из-за сильных дождей. По его словам, осенние ливни для острова — привычное сезонное явление. Тем, кто уже находится на курорте, эксперт рекомендовал избегать затопленных улиц и по возможности оставаться в отеле, соблюдая указания местных властей. Россиянам, которые только собираются в Таиланд, он предложил уточнять обстановку у турагентов и при необходимости рассмотреть поездку в середине ноября.

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Юрий Лысенко
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