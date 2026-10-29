Чемоданы поплыли, вода дошла до розеток: Россиян едва не смыло с затопленной виллы на Пхукете

На тайском острове Пхукет мощные ливни всего за два часа затопили виллу пары российских туристов из Санкт-Петербурга. На историю обратил внимание SHOT.

По данным канала, 26-летняя Лиза и её молодой человек Миша приехали в Таиланд 1 октября и спустя некоторое время арендовали виллу в районе Раваи. Однако утром 29 октября их жильё оказалось затоплено из-за продолжительных дождей.

Проснувшись, девушка обнаружила, что вода в доме поднялась до уровня электрических розеток. По комнатам плавали чемоданы с вещами и обувь. Пара решила покинуть виллу и дождаться, пока вода отступит. Владельцы жилья пообещали переселить туристов в отель.

Непогода затронула и другие районы Пхукета. Вода заливает дороги и гостиницы, а в некоторых местах движение транспорта оказалось затруднено. Особенно серьёзные последствия ливней наблюдаются в Патонге, где ранее произошли подтопления и сходы грязевых потоков.

Утром 29 октября власти города Пхукет объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения. Жителей районов возле канала Банг-Яй призвали перенести ценные вещи и электроприборы на возвышенности. В Кароне перекрыли одну из дорог, а население предупредили об опасности новых подтоплений и оползней.

При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что существенных проблем с отдыхом россиян на острове в целом не наблюдается. Предупреждения властей касаются прежде всего наиболее уязвимых районов.