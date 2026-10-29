Российские туристы сняли на видео последствия наводнения на Пхукете после ливней

В отдельных районах Пхукета вода после ливней быстро сошла, туристы продолжают отдыхать. Об этом рассказали находящиеся на острове россияне. По их словам, последствия непогоды заметно различаются в зависимости от расположения отелей.

Наводнение на Пхукете. Видео © 360.ru

Отдыхающие передали кадры затопленных улиц и гостиничной мебели, стоящей в воде. Одна из путешественниц пояснила, что её отель находится в низине и сильно пострадал от подтопления. Однако после очередного подъёма воды территория высохла примерно за два часа. Больше всего туристку пугают громкие экстренные оповещения на телефоне.

В районе Банг Тао, по рассказу другой россиянки, обстановка спокойная: несмотря на утреннюю морось, отдыхающие купаются в бассейнах. На море сохраняются волны, поэтому заходить в воду решаются не все, отметила собеседницы 360.ru.