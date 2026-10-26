РСТ: Российские туристы не пострадали при наводнении на Пхукете

Российские туристы не пострадали в результате мощных ливней и наводнения на тайском острове Пхукет. Несмотря на сход селевых потоков и подтопление улиц, серьёзных повреждений гостиниц не зафиксировано. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передаёт 360.ru.

В ночь на 26 октября сильные дожди вызвали сход селя в районе Нанай на популярном курорте Патонг. Потоки воды, грязи и камней повредили жилые дома, магазины и припаркованные автомобили. На отдельных улицах оказалось затруднено движение транспорта.

За сутки на некоторых участках Пхукета выпало около 143 миллиметров осадков. По словам представителя турагентства в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова, наиболее серьёзные последствия непогоды затронули лишь отдельные кварталы Патонга, поэтому говорить о бедствии на всём острове неправильно.

«Туристам, которые находятся в Патонге, рекомендуем следовать указаниям местных властей и сотрудников отелей, временно избегать пострадавших улиц и не пытаться пересекать затопленные участки», — подчеркнул Снетков.

Член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян сообщил, что гостиницы не получили серьёзных повреждений. Обращений от отдыхающих с просьбами о переселении также не поступало. В большинстве районов вода уже сошла.

При этом российская туристка рассказала, что сильные дожди продолжаются на острове третий день. По её словам, подтопления затронули популярные пляжные районы Ката, Карон, Патонг и Камала.

Местные службы приступили к расчистке дорог от камней, грязи и мусора. В Патонге открыли центр временного размещения, однако российских туристов среди его постояльцев нет. По прогнозам, неблагоприятная погода может сохраняться до 28 октября.