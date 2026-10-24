Ожог и адская боль: Огненные медузы нападают на российских туристов на Пхукете

28-летняя туристка из Оренбурга получила сильный ожог во время купания на популярном пляже Патонг на Пхукете. По данным SHOT, девушку ужалила ядовитая медуза, которая обвила щупальцами её ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Россиянка Александра отдыхала в Таиланде вместе с подругами. Она едва успела зайти в море, когда почувствовала резкую боль в ноге. Как утверждает туристка, никаких предупреждений об опасных медузах на пляже не было.

Испуганная девушка сразу выбежала на берег и обратилась к спасателям. Осмотрев ожог, сотрудники пляжа вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу.

Медики сделали Александре обезболивающий и антигистаминный уколы. Однако даже после введения препаратов ногу продолжало сильно жечь. Боль начала отступать только спустя два часа.

Позднее россиянку отпустили из больницы, назначив обезболивающие препараты и обработку повреждённой кожи. Предположительно, туристка столкнулась с огненной медузой Pelagia noctiluca. Контакт с её щупальцами способен вызвать болезненные ожоги и аллергические реакции.

Ранее Life.ru сообщал о появлении большого количества ядовитых медуз у популярных пляжей Пхукета. Тайские власти предупредили туристов об опасности купания, поскольку среди замеченных морских обитателей встречаются смертельно опасные виды. Местным спасателям и медикам рекомендовали усилить готовность к обращениям пострадавших.