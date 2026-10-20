Смертельная опасность в райском море: Пхукет столкнулся с нашествием ядовитых медуз

На Пхукете туристов призвали соблюдать осторожность при купании из-за необычно большого количества медуз. Среди морских обитателей, замеченных у побережья популярного тайского курорта, есть виды, яд которых способен привести к смерти человека.

Предупреждение выпустило местное подразделение Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда. Специалисты отмечают, что в середине октября медуз в прибрежных водах острова и расположенных рядом островов оказалось значительно больше, чем обычно в конце сезона дождей.

Особую тревогу вызывают кубомедузы, отдельные виды которых обладают чрезвычайно сильным ядом. Контакт с другими опасными морскими обитателями также может сопровождаться выраженной болью, отёками конечностей, головной болью и повышением температуры.

Местные власти получили рекомендации усилить готовность спасателей и медицинских служб к возможным обращениям отдыхающих. Туристам советуют обращать внимание на предупреждения на пляжах и избегать купания в местах скопления медуз.

Специалисты отдельно напоминают, что после ужаления нельзя промывать пострадавший участок пресной водой или растирать кожу. При подозрении на контакт с ядовитой кубомедузой тайские медики рекомендуют использовать обычный столовый уксус, которым следует поливать место поражения не менее 30 секунд.

При этом самостоятельная обработка не заменяет медицинскую помощь. Пострадавшему необходимо немедленно выйти из воды и обратиться к спасателям, поскольку действия при контакте с разными видами медуз могут различаться.

Власти курорта призывают отдыхающих не игнорировать предупреждения даже на привычных пляжах. Опасные морские обитатели могут находиться недалеко от берега, а некоторые из них плохо заметны в воде.

Массовые скопления медуз в этом году наблюдали и на российских курортах. В августе их численность в Азовском море выросла настолько, что специалисты начали испытывать защитные сети для пляжей и рыболовных участков Темрюкского залива. Причиной увеличения популяции называют повышение солёности воды. Экспериментальные заграждения должны помочь снизить количество контактов отдыхающих с морскими обитателями.