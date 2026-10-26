Рыбы приплыли к ресепшену: На Пхукете затопило отели с российскими туристами

На тайском острове Пхукет сильные ливни затопили несколько отелей, в которых отдыхают россияне. По данным SHOT, вода добралась до зон регистрации гостей, где теперь плавают мебель и рыбы, принесённые потоком.

На Пхукете из-за сильных ливней затопило пять отелей с туристами из России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mysuji_29, gifsi3229, _mrs_juliiaaan____

Среди пострадавших гостиниц канал называет Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection by IHG и Three Monkeys Villas. Также подтопления затронули Jaokhun Hilltop Patong, La Capannina Hotel & Restaurant Patong и Meet Holiday International Hotel.

Причиной наводнения стали мощные ночные дожди 26 октября. Как сообщили власти Таиланда, с холма Кхао 50 Пи сошли потоки воды, которые принесли в жилые кварталы камни, грязь и обломки деревьев.

Особенно сильно пострадал район Патонг. Грязевые потоки повредили дома, магазины и припаркованные автомобили. На отдельных улицах движение оказалось заблокировано из-за скопления камней и грунта. Для расчистки дорог пришлось привлекать тяжёлую технику.

По данным местных метеонаблюдений, максимальное количество осадков за сутки составило 142,8 мм. Такой показатель зарегистрировали на станции у водохранилища Кхлонг-Катха в районе Чалонг. В других частях острова также прошли интенсивные ливни.

В Патонге объявили зону бедствия и организовали три временных убежища для жителей и туристов. К утру вода на большинстве затопленных участков сошла, однако спасатели продолжают убирать грязь и восстанавливать проезд. Синоптики предупреждают, что сильные дожди могут продолжиться и вызвать новые подтопления.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных паводках в Таиланде в начале октября. Тогда стихия затронула 27 провинций страны и Бангкок. По данным местных спасательных служб на 4 октября, последствия наводнений ощутили более 3,2 миллиона человек. Власти направляли в пострадавшие районы специальную технику для откачки воды и восстановления инфраструктуры.