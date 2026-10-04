Паводки в Таиланде затронули 27 провинций и более 3,2 млн человек

Более 3,2 миллиона человек оказались затронуты масштабными паводками в Таиланде. Наводнения охватили 27 провинций страны и Бангкок, сообщает The Nation со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным DDPM, к утру 4 октября в зоне подтоплений находились 1 171 165 домохозяйств, где проживают 3 262 676 человек. Стихия затронула 154 района и более 8,7 тысячи населённых пунктов.

Причиной стали продолжительные сильные ливни и большие объёмы воды, поступающие с северных регионов страны. Особенно сложной остаётся ситуация в центральной части Таиланда, куда продолжает стекать вода с верховьев рек.

В некоторых северных и северо-восточных районах уровень воды уже снижается, однако в ряде центральных провинций он продолжает расти. Власти направили в пострадавшие районы спасателей, насосное оборудование и другую технику.

Улучшения погоды в ближайшее время не ожидается. Метеорологический департамент Таиланда предупредил о сильных и местами очень сильных дождях, грозах и порывистом ветре с 4 по 7 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что военные вывезли россиянку с новорождённым ребёнком из затопленного Бангкока. Из-за наводнения обычный транспорт не мог проехать от роддома до отеля, поэтому семье пришлось добираться на военном вездеходе. Дорога заняла около трёх часов.