Российскую семью после выписки из роддома в Бангкоке пришлось вывозить на военном вездеходе. Из-за наводнения дороги оказались затоплены. Дорога до отеля заняла около трёх часов.

Военные вывезли россиянку с младенцем из затопленного Бангкока. Видео © Telegram / Юань Да Марья

Ксения приехала в Бангкок с Пхукета на 39-й неделе беременности. Врачи рекомендовали ей кесарево сечение из-за крупного плода. Добраться самолётом уже не позволял срок беременности, поэтому поездка на машине заняла около 12 часов

После родов семье пришлось ждать, пока военные смогут провести машину через затопленные улицы. В итоге новорождённый покинул роддом в коляске, которую погрузили в военный транспорт, — так семья добралась до места проживания, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее Life.ru писал, что все 50 районов Бангкока получили статус зон бедствия после продолжительных ливней, вызвавших масштабные подтопления. Дожди не прекращались уже несколько дней, из-за чего вода регулярно заливала улицы. Передвижение по мегаполису серьёзно осложнилось, на дорогах образовывались заторы, а привычный ритм жизни оказался нарушен. Местным жителям и туристам рекомендуют заранее продумывать маршруты и учитывать дорожную обстановку.