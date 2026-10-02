Дело Эрики Владыко, оставившей дочь в отеле в Бангкоке, передано мировому судье

Уголовное дело жительницы Владивостока Эрики Владыко, обвиняемой в оставлении в опасности своей малолетней дочери в Таиланде, передали мировому судье. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края в МАХ.

По версии следствия, 12 сентября 2025 года Владыко находилась с дочерью 2021 года рождения в отеле Somerset Sukhumvit 71 в Бангкоке. Женщина покинула номер, оставив спящего ребёнка одного без присмотра.

Первоначально дело поступило в Первомайский районный суд Владивостока. Суд постановил направить его по подсудности мировому судье участка № 17 Первореченского судебного района города. Владыко обвиняют по статье 125 УК РФ — оставление в опасности.

После исчезновения женщины её начали разыскивать в Бангкоке. 21 сентября российские дипломаты установили её местонахождение в одном из хостелов. Девочку, которую ранее обнаружили одну в гостиничном номере, впоследствии передали бабушке.

Позже Владыко задержали в Таиланде из-за нарушения миграционного законодательства. В ноябре 2025 года её депортировали в Россию.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по делу Эрики Владыко и направила его в суд. По версии следствия, женщина оставила четырёхлетнюю дочь одну в гостиничном номере в Бангкоке и длительное время не возвращалась. История получила широкую огласку после исчезновения россиянки и последовавших поисков. Впоследствии её задержали тайские власти за нарушение визового режима, а затем депортировали во Владивосток. После возвращения в Россию расследование дела об оставлении ребёнка в опасности продолжилось.