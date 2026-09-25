Бросила 4-летнюю дочь в отеле и пропала: Россиянка пойдёт под суд после отдыха в Таиланде

Жительница Владивостока Эрика Владыко предстанет перед судом за то, что оставила четырёхлетнюю дочь одну в гостинице в Таиланде. Первый заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об оставлении в опасности, сообщает «КП-Владивосток».

История произошла в сентябре 2025 года. По данным следствия, россиянка приехала с дочерью в Бангкок, оставила ребёнка одного в гостиничном номере и надолго ушла.

Девочку обнаружили без матери и временно поместили в местный детский дом. Позднее в Таиланд прилетела её бабушка, которая забрала внучку и вернула её в Россию.

Саму женщину впоследствии задержала таиландская иммиграционная полиция. В ноябре 2025 года её депортировали в Россию, а после прилёта во Владивосток задержали российские правоохранители.

После возвращения женщины была организована процессуальная проверка. Теперь расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, а материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. По данным прокуратуры, девочка находится в безопасности и обеспечена необходимыми условиями для жизни и развития.

Ранее Life.ru рассказывал о начале этой истории. Четырёхлетнюю девочку обнаружили одну в номере после исчезновения матери, а саму россиянку разыскивали несколько дней. Позднее её нашли живой в другом отеле, однако после встречи с родственниками она вновь исчезла.