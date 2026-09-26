Бангкок уходит под воду: Все 50 районов столицы Таиланда объявили зонами бедствия
В Бангкоке ввели режим бедствия во всех 50 районах из-за наводнений
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Все 50 районов Бангкока получили статус зон бедствия после продолжительных ливней, вызвавших масштабные подтопления. Решение приняли власти тайской столицы на фоне ухудшения ситуации в городе.
Все 50 районов Бангкока объявлены зонами бедствия из-за сильных дождей. Видео © X / Chinoy200096633 / VictorKvert2008
Дожди не прекращаются уже несколько дней, из-за чего вода регулярно заливает улицы. Передвижение по мегаполису серьёзно осложнилось, на дорогах образуются заторы, а привычный ритм жизни оказался нарушен.
Особенно сильно непогода ударила по низинным кварталам. Там скопившиеся осадки не успевают уходить, поэтому отдельные участки вновь оказываются под водой.
Местным жителям и туристам рекомендуют заранее продумывать маршруты и учитывать дорожную обстановку. По возможности следует объезжать затопленные улицы и внимательно следить за официальными предупреждениями.
Ранее Life.ru писал, что полиция Паттайи ищет двух молодых людей, которых подозревают в вооружённом ограблении российского туриста. Нападение произошло недалеко от Pattaya Park.
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