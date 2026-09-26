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Опубликовано 26 сентября, 08:42

Бангкок уходит под воду: Все 50 районов столицы Таиланда объявили зонами бедствия

В Бангкоке ввели режим бедствия во всех 50 районах из-за наводнений

Обложка © X / VictorKvert2008

Обложка © X / VictorKvert2008

Все 50 районов Бангкока получили статус зон бедствия после продолжительных ливней, вызвавших масштабные подтопления. Решение приняли власти тайской столицы на фоне ухудшения ситуации в городе.

Все 50 районов Бангкока объявлены зонами бедствия из-за сильных дождей. Видео © X / Chinoy200096633 / VictorKvert2008

Дожди не прекращаются уже несколько дней, из-за чего вода регулярно заливает улицы. Передвижение по мегаполису серьёзно осложнилось, на дорогах образуются заторы, а привычный ритм жизни оказался нарушен.

Особенно сильно непогода ударила по низинным кварталам. Там скопившиеся осадки не успевают уходить, поэтому отдельные участки вновь оказываются под водой.

Местным жителям и туристам рекомендуют заранее продумывать маршруты и учитывать дорожную обстановку. По возможности следует объезжать затопленные улицы и внимательно следить за официальными предупреждениями.

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Больше новостей о стихийных бедствиях, климатических аномалиях и их последствиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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