Бангкок уходит под воду: Все 50 районов столицы Таиланда объявили зонами бедствия

Все 50 районов Бангкока получили статус зон бедствия после продолжительных ливней, вызвавших масштабные подтопления. Решение приняли власти тайской столицы на фоне ухудшения ситуации в городе.

Все 50 районов Бангкока объявлены зонами бедствия из-за сильных дождей. Видео © X / Chinoy200096633 / VictorKvert2008

Дожди не прекращаются уже несколько дней, из-за чего вода регулярно заливает улицы. Передвижение по мегаполису серьёзно осложнилось, на дорогах образуются заторы, а привычный ритм жизни оказался нарушен.

Особенно сильно непогода ударила по низинным кварталам. Там скопившиеся осадки не успевают уходить, поэтому отдельные участки вновь оказываются под водой.

Местным жителям и туристам рекомендуют заранее продумывать маршруты и учитывать дорожную обстановку. По возможности следует объезжать затопленные улицы и внимательно следить за официальными предупреждениями.

Ранее Life.ru писал, что полиция Паттайи ищет двух молодых людей, которых подозревают в вооружённом ограблении российского туриста. Нападение произошло недалеко от Pattaya Park.