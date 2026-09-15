В Паттайе двое вооружённых грабителей напали на туриста из России

Полиция Паттайи ищет двух молодых людей, которых подозревают в вооружённом ограблении российского туриста. Нападение произошло 15 сентября недалеко от Pattaya Park, а добычей злоумышленников стали 1000 бат, сообщает Daily News.

Правоохранители проверяют записи камер наблюдения и возможные маршруты отхода после того, как 41-летний россиянин Александр П. обратился за помощью к охраннику. Мужчина рассказал, что нападавшие подъехали к нему на мотоцикле, после чего один из них достал пистолет и потребовал деньги. Турист не стал сопротивляться и отдал наличные. После этого двое молодых людей уехали.

Сотрудники участка Мыанг Паттайя выехали на место и начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Потерпевшего пригласили для дополнительных показаний, а оперативники занялись поиском возможных записей с камер на пути предполагаемого отхода. По данным издания, за последнюю неделю в Паттайе произошло более четырёх преступлений, жертвами которых становились как иностранцы, так и местные жители.

Ранее в Таиланде 42-летнего россиянина избили и ограбили ночью в одном из престижных районов. Мужчина около часа ночи шёл по улице Сой, когда к нему на байке подъехали неизвестные. Они повалили туриста на землю и начали бить ногами по голове и телу. Россиянин потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы, банковские карты и около тысячи бат наличными.