Неизвестные избили и ограбили российского туриста в Таиланде

42-летнего россиянина избили и ограбили ночью в одном из престижных районов Таиланда. Мужчину госпитализировали с травмами, сообщает The Pattaya News.

Мужчина около часа ночи шёл по улице Сой, когда к нему на байке подъехали неизвестные. Они повалили туриста на землю и начали бить ногами по голове и телу. Россиянин потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы, банковские карты и около тысячи бат наличными.

На помощь пострадавшему пришли местные жители. Они вызвали скорую помощь и полицию, после чего мужчину доставили в больницу и обработали полученные раны. Когда Роман пришёл в себя, правоохранители оформили его заявление. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

Ранее группа поляков напала на соотечественника в чешской Остраве, приняв его за украинца из-за сине-жёлтой шапки. Жертвой нападения стал 36-летний Куба Хайзиг из Хожува. Вечером 11 сентября мужчина возвращался из магазина в центре Остравы, когда на него набросилась группа польских граждан.