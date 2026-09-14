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Опубликовано 14 сентября, 04:04

Неизвестные избили и ограбили российского туриста в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sombat Muycheen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sombat Muycheen

42-летнего россиянина избили и ограбили ночью в одном из престижных районов Таиланда. Мужчину госпитализировали с травмами, сообщает The Pattaya News.

Мужчина около часа ночи шёл по улице Сой, когда к нему на байке подъехали неизвестные. Они повалили туриста на землю и начали бить ногами по голове и телу. Россиянин потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы, банковские карты и около тысячи бат наличными.

На помощь пострадавшему пришли местные жители. Они вызвали скорую помощь и полицию, после чего мужчину доставили в больницу и обработали полученные раны. Когда Роман пришёл в себя, правоохранители оформили его заявление. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

На Камчатке 62-летний мужчина избил подростка у гаражей
На Камчатке 62-летний мужчина избил подростка у гаражей

Ранее группа поляков напала на соотечественника в чешской Остраве, приняв его за украинца из-за сине-жёлтой шапки. Жертвой нападения стал 36-летний Куба Хайзиг из Хожува. Вечером 11 сентября мужчина возвращался из магазина в центре Остравы, когда на него набросилась группа польских граждан.

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Виталий Приходько
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