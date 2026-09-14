Поляки избили соотечественника, приняв его за украинца из-за жёлто-синей шапки

Группа поляков напала на соотечественника в чешской Остраве, приняв его за украинца из-за сине-жёлтой шапки. Об инциденте сообщает польское издание Dziennik Zachodni.

Жертвой нападения стал 36-летний Куба Хайзиг из Хожува. Вечером 11 сентября мужчина возвращался из магазина в центре Остравы, когда на него набросилась группа польских граждан.

По словам пострадавшего, его несколько раз ударили, в том числе по голове. Во время нападения мужчины выкрикивали слово «бандеровец» и оскорбляли Хайзига. Обстоятельства произошедшего выясняет чешская полиция.

Причиной ошибки, как следует из публикации, стала сине-жёлтая шапка мужчины с надписью «Gōrny Ślōnsk» — «Верхняя Силезия». Те же цвета используются на флаге этого польского региона, однако нападавшие приняли их за украинскую символику.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Познани, где группа поляков избила соотечественника, также решив, что перед ними украинец. Во время нападения звучали антиукраинские выкрики, а позднее полиция установила, что потерпевший является гражданином Польши.