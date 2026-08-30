Фрэндли фаер, курва: Поляки жёстко избили соотечественника в Познани, думая, что он украинец
В Познани группа поляков избила соотечественника, которого они сочли украинцем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Группа мужчин жестоко избила поляка в Познани. Видео завирусилось в Сети, инцидент подтвердили в полиции, пишет Wirtualna Polska.
Инцидент произошёл ночью 23 августа. На распространившейся в соцсетях видеозаписи видно, как несколько человек бьют и пинают лежащего на земле мужчину.
Польская полиция подтвердила сам факт нападения, однако опровергла первоначально появившуюся в Сети информацию о том, что пострадавший является гражданином Украины. Выяснилось, что избитый — поляк.
По данным украинских СМИ, во время нападения звучали оскорбления в адрес Украины, УПА* и Степана Бандеры, а мужчине предлагали «ехать на войну». Пострадавший позднее связался с полицией, но отказался подавать заявление. Несмотря на это, правоохранители собрали материалы и намерены передать их прокуратуре для решения вопроса о возбуждении дела по инициативе властей.
Похожий случай произошёл в начале августа в Гданьске. Life.ru писал о 37-летнем поляке, который избил двух соотечественников, приняв их за украинцев. Нападавший называл мужчин «бандеровцами», а уже после инцидента выяснилось, что оба пострадавших — граждане Польши.
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