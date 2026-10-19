Смертельный «Адам» накрыл Испанию: улицы ушли под воду, людей спасают на лодках

Разрушительный шторм «Адам» обрушился на Испанию, вызвав масштабные наводнения и гибель трёх человек. Из-за проливных дождей власти эвакуируют жителей, закрывают школы и ограничивают передвижение в наиболее пострадавших районах. В ряде населённых пунктов спасателям приходится добираться до людей на вертолётах и лодках.

В Испании три человека погибли из-за шторма «Адам». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mallemartin.official, radio_pego107.8fm, calidei

Одну женщину унесло бурным потоком в Кабрера-де-Мар неподалёку от Барселоны, другую нашли мёртвой в море у побережья Сагунто в Валенсии. Третьей жертвой стала 79-летняя жительница города Олива, тело которой обнаружили военные спасатели, передаёт El País.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Оливе, где вода затопила целые кварталы. Из семи кемпингов эвакуировали около двух тысяч человек. Власти Валенсии распорядились оставаться дома жителям 145 муниципалитетов, а в отдельных районах за двое суток выпало до 700 литров осадков на квадратный метр.

Стихия серьёзно нарушила и работу образовательных учреждений. Только в Валенсийском сообществе без занятий остались около 103 тысяч школьников. Кроме того, власти отменили уроки на Майорке, Ибице и Форментере.

Непогода ударила и по авиасообщению. В аэропортах Пальмы и Ибицы отменили 64 рейса, ещё 16 самолётов перенаправили на другие аэродромы. На Ибице из-за сильнейших ливней работу аэропорта временно приостанавливали.

На юге Валенсии объявляли красный уровень погодной опасности. На Балеарских островах метеорологическое предупреждение впоследствии понизили до оранжевого, однако спасательные службы призвали жителей не терять бдительность, поскольку ситуация остаётся непредсказуемой.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях катастрофического наводнения в Валенсии в 2024 году, когда разгневанные жители попытались забросать грязью короля Испании Филиппа VI во время его визита в пострадавшие районы. Год спустя 50 тысяч испанцев вышли на протесты, требуя привлечь власти к ответственности за действия во время стихии, унёсшей 237 жизней. А в сентябре 2026 года Валенсия вновь оказалась под водой: сильный ливень за считаные минуты превратил улицы в реки, затопил дороги и парализовал движение.