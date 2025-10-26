В Валенсии 50 тысяч протестующих вышли на улицы, требуя ответа за смертоносное наводнение

В Валенсии более 50 тысяч человек вышли на масштабный митинг, протестуя против действий местных властей во время прошлогоднего наводнения. Как сообщает газета Pais, протестующие потребовали отставки главы местного правительства Карлоса Масона, которого обвиняют в неэффективной реакции на стихийное бедствие, унёсшее 237 жизней.

В Валенсии десятки тысяч людей вышли на улицы и требуют отставки президента. Видео © Х / monleoncarla / joelfwal / alfonruizvlc

На площади Святого Августина собрались представители более 200 общественных, социальных и профсоюзных организаций, а также ассоциации жертв шторма «Дана» и комитеты по чрезвычайным ситуациям и восстановлению. Акция началась в 18:00 по местному времени под лозунгами о необходимости ответственности и реформ в системе защиты от катастроф.

Местные власти пока не комментируют требования протестующих, а полиция следит за порядком, чтобы избежать столкновений, подобных тем, что происходили на предыдущих акциях в Испании.

Ранее Life.ru писал о митинге ультраправых во Витории, где полиция задержала не менее 17 человек после столкновений с противниками акции. В ходе протестов пострадали около 20 сотрудников местной полиции.

Напомним, проливные дожди, которые в итоге вызвали смертоносное наводнение в Валенсии, обрушились на Испанию в конце октября прошлого года. В результате погибли 237 человек. Ущерб от стихийного бедствия оценили в 11 миллиардов долларов. Король Испании Филипп VI и члены Правительства посетили пострадавшие от стихии районы, где их попытались забросать грязью.