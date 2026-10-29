Вода прибывает, дороги затоплены: Власти Пхукета объявили красное предупреждение

Муниципалитет города Пхукет объявил красный уровень опасности из-за быстрого подъёма воды в канале Банг-Яй. Предупреждение выпустили утром 29 октября: жителям прибрежных кварталов рекомендовали срочно перенести имущество повыше. Об этом сообщает The Nation.

Наводнение в Таиланде. Пхукет. Видео © Х / Whi_rlz; ekonomat_pl; StanOfAmber

В первую очередь власти призвали убрать из зоны возможного затопления электроприборы и ценные вещи. Уровень канала растёт из-за проливных дождей и притока воды из соседних районов. Продолжение осадков может привести к подтоплению домов.

Непогода уже осложнила движение на острове. В Кароне временно закрыли дорогу Кхок-Танот. В Чалонге вода сделала отдельные участки непроходимыми для легковых автомобилей и мотоциклов, водителей попросили выбирать другие маршруты.

По прогнозу Метеорологического департамента Таиланда, грозовые дожди затронут 70% территории западного побережья юга страны. На отдельных участках Пхукета ожидаются очень сильные осадки. В районах гроз высота волн может превышать два метра.