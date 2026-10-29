Пхукет заливает дождями: В Альянсе турагентств дали совет россиянам, которые купили туда билеты

Туристам на Пхукете стоит переждать непогоду в отеле и отказаться от прогулок по затопленным улицам, а владельцам купленных путёвок — не торопиться отменять поездку. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, осенние дожди на острове — привычное сезонное явление, о котором турагенты должны предупреждать клиентов ещё при бронировании.

«Мы Таиланд продаем 25 лет, я не помню, чтобы хотя бы одна осень обошлась без дождей на Пхукете. Поэтому тут ничего странного нет», — подчеркнул эксперт.

Тем, кто уже отдыхает на острове, Мкртчян посоветовал избегать мест скопления воды и временно ограничить передвижения.

«Естественно, не ходить в те места, где вода. Спокойно находитесь на территории своего отеля, и всё», — сказал он.

При этом решение оставаться в конкретном отеле необходимо сверять с указаниями местных властей и администрации: рекомендация переждать дождь не отменяет требований об эвакуации.

Мкртчян не считает, что сезонные осадки сами по себе требуют отмены всех поездок на Пхукет. Он рекомендует связаться со своим турагентом и уточнить обстановку в выбранном районе. Если путёвка ещё не куплена, можно рассмотреть более поздние даты — например, середину ноября. А вот поездка на январские праздники может обойтись вдвое дороже.

Погода в разных частях Таиланда отличается, добавил собеседник Life.ru. Поэтому выбирать направление нужно с учётом сезона конкретного курорта: улучшение условий на Пхукете не означает, что столь же сухо будет на Самуи.

«И запомните одну истину, которую я говорю уже 25 лет каждый раз по новой: в сентябре-октябре на Пхукете дожди всегда. И сейчас они есть, и через 50 лет будут», — заключил Мкртчян.

Ранее власти Пхукета объявили красное предупреждение из-за угрозы наводнения. Утром 29 октября вода быстро поднималась в канале Банг-Яй, жителям прибрежных кварталов рекомендовали перенести имущество повыше. Подтопления также осложнили движение: в Кароне временно закрыли дорогу Кхок-Танот, а в Чалонге отдельные участки стали непроходимыми для легковых автомобилей и мотоциклов.