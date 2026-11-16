Одиннадцать человек погибли при пожаре в Патонге на тайском острове Пхукет. Ещё 16 человек получили ранения, сообщает Phuket News. Огонь вспыхнул в ночь на понедельник в пункте проката мотоциклов внутри четырёхэтажного коммерческого комплекса. Затем пламя перекинулось на соседние дома.

Пожар на острове Пхукет. Видео © X / khapkhaosaikin

По словам заместителя мэра Патонга Санакорна Кисина, спасатели приехали через пять минут после сигнала тревоги и сразу начали выводить людей из зданий. Они спасли от 15 до 20 человек. Специалисты предварительно установили личности шести из 11 погибших.

В больницу Патонга поступили четверо мужчин и 12 женщин. Среди пострадавших — гражданин Мьянмы. Полицейские оцепили участок и изучают улики, чтобы выяснить причину возгорания.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на заводе красок и лаков в бразильском городе Салту, штат Сан-Паулу. Там пострадали 12 человек. Во время пожара гремели взрывы, над предприятием поднимался густой чёрный дым.