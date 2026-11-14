Не менее 12 человек пострадали при крупном пожаре на химическом предприятии Pyrozzar, занимающемся производством красок и лаков, в Бразилии. Возгорание произошло в пятницу, 13 ноября, в городе Салту штата Сан-Паулу, сообщает местный новостной портал G1.

В Бразилии при пожаре на предприятии Pyrozzar пострадали 12 человек. Видео © Х / SafirTv1

Всех пострадавших госпитализировали. Среди них оказались один из владельцев предприятия, координатор службы гражданской обороны города, а также сотрудники экстренных служб, участвовавшие в тушении огня.

Пожар сопровождался взрывами, а над территорией завода поднялись густые клубы чёрного дыма. Для борьбы с пламенем привлекли десятки пожарных и специальную технику. Из-за угрозы распространения огня жителей близлежащих домов эвакуировали.

Предприятие Pyrozzar специализируется на выпуске промышленных красок, лаков и растворителей. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. В результате происшествия погиб человек, а площадь обрушения конструкций достигла двух тысяч квадратных метров. На момент прибытия спасателей огонь охватил около тысячи квадратных метров производственных помещений.