Крупный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в городе Вишакхапатнам на востоке Индии. Над промышленным объектом поднялся огромный столб огня и густого дыма, а в социальных сетях появились сообщения о мощном взрыве.

Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Индии. Видео © X / Sowmith Yakkati

Возгорание произошло вечером 2 ноября на предприятии компании Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) в штате Андхра-Прадеш. По информации местных СМИ, пламя охватило участок возле резервуара с нефтепродуктами, вызвав тревогу среди жителей соседних районов Малкапурам и Шрихарипурам.

«На объекте HPCL в Вишакхапатнаме произошёл пожар, жертв нет», — сообщил комиссар полиции Шанкабрата Багчи.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются, специалисты также проверяют сообщения о взрыве на территории предприятия.

Как пишет The Times of India, представители HPCL считают взрыв резервуара маловероятным. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Life.ru сообщал, что сирийская разведка предотвратила теракт на нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе. Предприятие является одним из двух ключевых НПЗ страны и обеспечивает внутренний рынок нефтепродуктами. При этом власти Сирии не раскрыли, кто готовил нападение и каким способом злоумышленники собирались атаковать завод.