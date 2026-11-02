Мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками в ливанском Джура-эль-Балуте, после чего вспыхнул крупный пожар. Над районом поднялось густое облако белого дыма, а пламя добралось до балконов жилых квартир, сообщает Al Mada.

В Ливане загорелся склад пиротехники. © X / Intel_nova

По данным гражданской обороны Ливана, возгорание произошло в помещении с пиротехникой на первом этаже жилого здания в округе Метн. Пожарным удалось остановить распространение огня и взять ситуацию под контроль.

«Продолжаются работы по охлаждению, чтобы предотвратить повторное возгорание», — говорится в заявлении гражданской обороны.

Местные власти уточнили, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причины происшествия устанавливаются, обстоятельства взрыва выясняют специалисты.