В Ливане прогремел взрыв на складе фейерверков, огонь перекинулся на жилой дом
Мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками в ливанском Джура-эль-Балуте, после чего вспыхнул крупный пожар. Над районом поднялось густое облако белого дыма, а пламя добралось до балконов жилых квартир, сообщает Al Mada.
В Ливане загорелся склад пиротехники. © X / Intel_nova
По данным гражданской обороны Ливана, возгорание произошло в помещении с пиротехникой на первом этаже жилого здания в округе Метн. Пожарным удалось остановить распространение огня и взять ситуацию под контроль.
«Продолжаются работы по охлаждению, чтобы предотвратить повторное возгорание», — говорится в заявлении гражданской обороны.
Местные власти уточнили, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причины происшествия устанавливаются, обстоятельства взрыва выясняют специалисты.
Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. После детонации на территории рынка вспыхнул сильный пожар. По первоначальным сообщениям очевидцев, источником взрыва мог стать склад с фейерверками.
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