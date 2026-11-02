Сирийская разведка предотвратила теракт на НПЗ в Хомсе
НПЗ в Хомсе. Обложка © Wikimedia Commons / High Contrast
Главное управление общей разведки Сирии предотвратило террористический заговор против нефтеперерабатывающего завода в Хомсе. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источник в разведывательной службе.
Атака, как утверждается, была направлена против одного из двух основных нефтеперерабатывающих предприятий страны. Вместе с заводом в Баниясе он обеспечивает сирийский рынок нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, мазутом и керосином.
Сирийские власти не раскрыли, кто готовил нападение и каким способом намеревался атаковать промышленный объект. Также не сообщалось о задержании подозреваемых, изъятии взрывчатки или других результатах операции. Первоначально SANA ошибочно указало целью заговора завод в Баниясе, однако примерно через полчаса исправило публикацию, уточнив, что речь идёт о предприятии в Хомсе.
Само предприятие в Хомсе в октябре прошло очередной этап восстановления. На нём завершили ремонт и техническое обслуживание установки атмосферной перегонки №10, рассчитанной на переработку до 1 млн тонн сырой нефти в год. Проведённые работы должны повысить производственные возможности завода и поддержать снабжение внутреннего рынка дизельным топливом, мазутом и керосином.
Ранее иорданские истребители нанесли авиаудары по предполагаемым базам террористических группировок на юге Сирии. Операция стала ответом на нападение на православную церковь Святого Георгия, где во время похоронной церемонии погибли девять человек. В результате ударов, как утверждает иорданская сторона, есть убитые и раненые среди участников вооружённых группировок. Точное число потерь не называется. Операцию назвали «Иорданское сдерживание — Хаммуд».