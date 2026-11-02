Главное управление общей разведки Сирии предотвратило террористический заговор против нефтеперерабатывающего завода в Хомсе. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источник в разведывательной службе.

Атака, как утверждается, была направлена против одного из двух основных нефтеперерабатывающих предприятий страны. Вместе с заводом в Баниясе он обеспечивает сирийский рынок нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, мазутом и керосином.

Сирийские власти не раскрыли, кто готовил нападение и каким способом намеревался атаковать промышленный объект. Также не сообщалось о задержании подозреваемых, изъятии взрывчатки или других результатах операции. Первоначально SANA ошибочно указало целью заговора завод в Баниясе, однако примерно через полчаса исправило публикацию, уточнив, что речь идёт о предприятии в Хомсе.

Само предприятие в Хомсе в октябре прошло очередной этап восстановления. На нём завершили ремонт и техническое обслуживание установки атмосферной перегонки №10, рассчитанной на переработку до 1 млн тонн сырой нефти в год. Проведённые работы должны повысить производственные возможности завода и поддержать снабжение внутреннего рынка дизельным топливом, мазутом и керосином.