ВВС Иордании нанесли удары по Сирии в ответ на бойню в православном храме

Иорданские истребители нанесли авиаудары по предполагаемым базам террористических группировок на юге Сирии. Операция стала ответом на нападение на православную церковь Святого Георгия, где во время похоронной церемонии погибли девять человек. Об этом сообщило государственное агентство Petra со ссылкой на заявление вооружённых сил королевства.

По данным военных, самолёты Королевских ВВС уничтожили несколько объектов боевиков, а также принадлежащую им технику. В результате ударов, как утверждает иорданская сторона, есть убитые и раненые среди участников вооружённых группировок. Точное число потерь не называется.

Операцию назвали «Иорданское сдерживание — Хаммуд». В Аммане заявили, что лица, причастные к нападению на храм, были связаны с группировками, по позициям которых нанесли удары. Иорданское командование также утверждает, что действия авиации были согласованы с сирийскими властями.

Однако в Дамаске представили другую версию произошедшего. Сирийская сторона сообщила о гибели мирных жителей в результате авиаударов, в том числе женщин и детей. Кроме того, власти Сирии опровергли предварительное согласование операции с Иорданией.

Поводом для ударов стало нападение 23 октября на православную церковь Святого Георгия в деревне Хаммуд провинции Эль-Карак. Вооружённые люди открыли огонь по собравшимся на похоронную церемонию.

В понедельник иорданские силовики задержали троих подозреваемых в причастности к нападению. Мужчин обнаружили в заброшенном здании, где они оказали вооружённое сопротивление. После перестрелки всех троих раненых задержали.