МИД решительно осудил нападение на православную церковь в Иордании

Россия решительно осудила вооружённое нападение на православную церковь в Иордании. В МИД назвали произошедшее попыткой разрушить межконфессиональный мир и выразили солидарность с властями королевства в борьбе с терроризмом.

«Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В Москве подчеркнули недопустимость нападений на религиозные объекты и верующих. Российская сторона также подтвердила готовность поддерживать Иорданию в противодействии терроризму и экстремизму.

Трагедия произошла 23 октября в деревне Хаммуд, расположенной в губернаторстве Керак. Вооружённые преступники открыли огонь по людям, собравшимся в греческой православной церкви на траурную церемонию. По последним данным Reuters, восемь человек погибли и 40 получили ранения.

Король Иордании Абдалла II пообещал жёстко наказать виновных и подчеркнул, что террористам не удастся расколоть общество. В стране объявлен трёхдневный траур по погибшим.