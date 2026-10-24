МИД решительно осудил нападение на православную церковь в Иордании
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Россия решительно осудила вооружённое нападение на православную церковь в Иордании. В МИД назвали произошедшее попыткой разрушить межконфессиональный мир и выразили солидарность с властями королевства в борьбе с терроризмом.
«Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В Москве подчеркнули недопустимость нападений на религиозные объекты и верующих. Российская сторона также подтвердила готовность поддерживать Иорданию в противодействии терроризму и экстремизму.
Трагедия произошла 23 октября в деревне Хаммуд, расположенной в губернаторстве Керак. Вооружённые преступники открыли огонь по людям, собравшимся в греческой православной церкви на траурную церемонию. По последним данным Reuters, восемь человек погибли и 40 получили ранения.
Король Иордании Абдалла II пообещал жёстко наказать виновных и подчеркнул, что террористам не удастся расколоть общество. В стране объявлен трёхдневный траур по погибшим.
Ранее Life.ru сообщал, что среди погибших и пострадавших при нападении нет россиян. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Аммане. Дипломаты также уточнили, что обстоятельства трагедии выясняют местные правоохранительные органы.