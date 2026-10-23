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Регион
Опубликовано 23 октября, 21:20

Среди жертв и пострадавших при нападении на церковь в Иордании нет россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Граждане России не пострадали в результате вооружённого нападения на христианскую церковь в иорданском городе Эль-Карак, где погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Аммане, уточнив, что обстоятельства произошедшего расследуют местные правоохранительные органы.

«По нашим данным, в результате стрельбы российские граждане не пострадали. Ведётся следствие, ответственность на себя взяло «Исламское государство»*, — заявили в дипломатическом представительстве.

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Напомним, в результате вооружённого нападения на церковь в иорданской провинции Эль-Карак погибли семь человек. Трагедия произошла 23 октября во время похоронной церемонии, когда неизвестные открыли огонь по находившимся в храме людям. По данным государственного телеканала Al Mamlaka, помимо погибших, были раненые. Управление общественной безопасности Иордании объявило о розыске нападавших.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ.

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Юрий Лысенко
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